Победителей и призеров конкурсов «Учитель года – 2019» и «Воспитатель года – 2019» наградили в Пскове

20:05, 15 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 15 февраля, в Псковском педагогическом комплексе состоялась церемония награждения победителей ежегодных конкурсов «Учитель года - 2019» и «Воспитатель года-2019». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в мероприятии приняли участие глава Пскова Иван Цецерский, глава администрации Пскова Александр Братчиков, начальник Управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко, члены жюри и участники конкурсов.

Победителем конкурса «Учитель года - 2019» стала Анастасия Димитриева, учитель русского языка и литературы школы №2. Глава Пскова вручил диплом за первое место, подарок от спонсоров и благодарственное письмо. Иван Цецерский поздравил и учителей, занявших второе и третье места - Татьяну Пикалову, учителя иностранного языка школы №11 и Ольгу Матросову, учителя иностранного языка гуманитарного лицея. Им также были вручены дипломы, подарки и благодарственные письма.

Глава Пскова выразил восхищение талантливыми педагогами и отметил их преданность выбранному делу, большие достижения в работе и смелые идеи, подчеркнув, что будущее города в надежных руках. Также Иван Цецерский поблагодарил организаторов данного мероприятия и пожелал всем присутствующим успехов и новых побед.

Александр Братчиков наградил дипломами и подарками победителей и призеров конкурса «Воспитатель года - 2019». Победителем в данном конкурсе стала музыкальный руководитель детского сада №50 Анжелина Петрова, на втором и третьем месте: учитель-логопед детского сада №32 Анна Вокина и педагог-психолог детского сада №25 Анастасия Алексеева.

Финалистов конкурса поздравила Анна Кузыченко. Она отметила, что некоторые учителя и воспитатели, принявшие участие в конкурсах, могут участвовать в Региональном конкурсе «Лидер года - 2019».

Отдельным пунктом программы стало награждение профсоюзными путевками участников, которые были выбраны общественным жюри. Награждены учитель технологии Евгений Боцких и воспитатель детского сада №27 Елена Захарова.

Напомним, что за звание «Учитель года - 2019» боролись 17 претендентов и 15 - за звание «Воспитатель года-2019».