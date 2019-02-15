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Общество

Мемориальная доска в память о воине-интернационалисте Григории Синяке открыта в Пыталово

Мемориальную доску в честь воина-интернационалиста Григория Синяка открыли 15 февраля в Пыталовском колледже, где он учился. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», событие приурочено к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

«Наш долг – сохранить память о тех, кого с нами больше нет, кто ценой своей жизни сделал нашу жизнь спокойной. Низкий поклон родителям нашего земляка, а воинам-афганцам желаю здоровья, счастья, мира и любви», - сказала региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение», депутат областного Собрания Наталья Мельникова.

Память Григория Синяка собрались почтить активисты и сторонники «Единой России», секретари первичных отделений партии, депутаты и представители администрации, жители города, в том числе молодежь.

По традиции состоялся митинг на могиле воина-интернационалиста в селе Вышгородок. После минуты молчания его участники возложили цветы.

Григорий Синяк родился 19 мая 1966 года в городе Мончегорске Мурманской области. После окончания СПТУ-4 города Пыталово работал в совхозе «Белорусский». 28 октября 1984 года был призван в Вооруженные силы СССР.

В Афганистане он находился с апреля 1985 года, принимал участие в трех боевых операциях. 1 августа 1986-го, подорвавшись на мине, он получил тяжелые ранения, от которых скончался в госпитале через несколько дней. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).

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