Цифровые приставки от «Единой России» получили в подарок жители Новосокольников

21:26, 15 февраля 2019, ПАИ

Псковское региональное отделение «Единой России» продолжает участвовать в акции ГТРК «Цифровое телевидение в каждый дом». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, сегодня, 15 февраля, она прошла в Новосокольниках.

В ходе акции, посвященной переходу Псковской области на цифровое телевещание, были разыграны шесть приставок для приема бесплатного цифрового телевидения, две из которых передала «Единая Россия».

«Единая Россия» не могла остаться в стороне от этого важного мероприятия, охватывающего все слои населения – от молодежи до старшего поколения. Цифровизация сейчас идет везде, в том числе в сельской местности, и открывает для людей новые возможности. Достаточно иметь телевизор и определенный набор техники, чтобы смотреть в хорошем качестве не только «Первый канал» и «Россию 24», но и многие другие, альтернативные каналы, чтобы получать максимально разнообразную информацию, анализировать и делать свои выводы, - сказал секретарь районного отделения партии «Единая Россия», депутат областного Собрания Андрей Козлов. - Ведь партия готова говорить не только о победах, но и о существующих проблемах. Мы рассказываем о своих реальных делах, при этом мы открыты и не боимся критики. Хорошо, когда она конструктивная и помогает увидеть то, что оказалось вне поля нашего зрения, способствует повышению эффективности нашей работы».

Сегодня специалисты объяснили жителям Новосокольников, какое оборудование лучше приобрести для просмотра цифрового телевидения и показали, как правильно его настроить. «Те люди, которые собрались сегодня в Доме культуры и получили необходимую информацию о переходе на цифровое телевидение, в дальнейшем смогут передать знания родственникам, друзьям и соседям, - отметил Андрей Козлов. – Если граждане сочтут новшества полезными для себя, они обязательно разберутся и применят их, а потом скажут нам «спасибо».

В пресс-службе добавили, что местная телевизионная антенно-мачтовая опора в Новосокольниках вдвое выше телемачты Псковского телецентра. Эта вышка покрывает телесигналом всю южную часть области.