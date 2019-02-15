Псковпассажиравтотранс: Все сотрудники получили зарплату

21:57, 15 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 15 февраля, в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», в соответствии с установленным сроком выплаты заработной платы, расчеты с персоналом произведены в полном объеме, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что все без исключения сотрудники Псковпассажиравтотранса получили заработанные средства. «При начислении оплаты труда приоритетов в категориях сотрудников, а также частичных выплат, не отмечено. Общий фонд заработной платы на текущий платеж составил более 30 млн рублей», – рассказали в пресс-службе.

В предприятии подчеркнули, что с декабря 2018 года Псковпассажиравтотранс безоговорочно соблюдает сроки выплат заработной платы своим сотрудникам. Ситуация по данному вопросу стабилизирована благодаря действиям администрации Псковской области и лично губернатора Михаила Ведерникова.

Вопрос о своевременной оплате труда в данной организации находится под личным контролем губернатора.