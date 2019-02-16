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Владимир Машков объявил об уходе из кино

Российский актер Владимир Машков объявил, что после выхода в 2019 году двух фильмов с его участием он уйдет из кино. Об газета «Известия» сообщает со ссылкой на «Пятый канал».

Кино - это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому «кина не будет», электричество кончилось», - заявил актер. По его словам, он хочет поставить спектакль.

Отметим, 6 апреля 2018 года актер был назначен новым худруком театра-студии Олега Табакова. Предложение возглавить «Табакерку» Машкову поступило от Минкультуры России.

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