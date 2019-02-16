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Общество

«Союзмультфильм» выпустит продолжения «Ну, погоди!», «Маугли» и «Умки»

«Союзмульфильм» вслед за мультсериалом «Простоквашино» выпустит сиквелы целого ряда советских хитов. Как сообщает РИА Новости, речь идет о «Ну, погоди!», «Маугли» и «Умке».

Председатель правления студии Юлиана Слащева заявила, что разработка нескольких таких продолжений уже идет. По ее словам, новая продукция «Союзмультфильма» ориентируется не только на детей. «Люди возраста 25-45 лет являются для нас такой же аудиторией, как дети. Как раз «Простоквашино» - яркий пример того, когда там прописан трехуровневый актуальный юмор», - отметила она.

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