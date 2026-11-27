83-ю годовщину трагедии в деревне Красуха вспоминают сегодня в Пскове

22:43, 27 ноября 2026, ПАИ

Трагедия в деревне Красуха Порховского района произошла 83 года. Об этом напомнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

В годы Великой Отечественной войны фашисты окружили поселение, в котором оставались в основном женщины, дети и старики. Они согнали почти триста мирных жителей в большой деревянный амбар, наглухо заперли двери и подожгли. Люди сгорели заживо.

Михаил Ведерников отметил, что Красуха – одна из множества деревень, стёртых с лица земли в военные годы. Губернатор подчеркнул, что потомки не имеют права забывать жертв чудовищных преступлений карателей против беззащитных людей.

«Наша история – это великие подвиги наших предков, их боль и несломленная сила духа. В память о тех трагических событиях на месте уничтоженной Красухи был возведён мемориал «Скорбящая псковитянка», а в 2022 году мы установили региональную памятную дату: 22 октября – День памяти жителей сожжённых деревень. Мы помним», – подчеркнул губернатор.