Работники промышленных предприятий Псковской области могут предложить идеи по улучшению производства

21:55, 27 ноября 2026, ПАИ

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда на базе Фонда инвестиционного развития Псковской области запустил анонимный опрос в рамках марафона «Слышим цех». Главная цель – собрать практические предложения от сотрудников промышленных предприятий региона для повышения эффективности производства без крупных капитальных вложений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Работникам предлагается описать, что на их участке можно сделать лучше, быстрее и удобнее. Речь идет о конкретных изменениях: убрать лишнюю операцию, переставить оборудование, упростить маршрут перемещения детали, сократить время ожидания или скорректировать порядок приемки смены.

Для участия не требуется экономическое или техническое образование. Достаточно повседневного опыта работы у станка, на складе, на сборочной линии или в ремонтной службе.

Опрос полностью анонимный: система не запрашивает фамилию и не идентифицирует автора. Заполнение формы займет около 5–7 минут.

Собранные предложения сформируют «банк идей». В декабре эксперты Регионального центра компетенций – специалисты по производительности труда и бережливому производству – отберут наиболее перспективные варианты. Их разберут на II Региональной стажировке для руководителей промышленных предприятий Псковской области.

Организаторы отметили, что задача марафона – показать, как из рабочих предложений рождаются реальные решения за счёт оптимизации процессов, устранения потерь и вовлечения персонала, а не за счёт покупки нового оборудования. Лучшие идеи получат экспертную оценку, а руководители предприятий обсудят их в формате открытых интервью.

Опрос можно пройти на инвестпортале Псковской области в разделе «Новости».