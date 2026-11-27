Представитель СК России расскажет о курьерах-соучастниках в программе «Цифровые расследования»

23:50, 27 ноября 2026, ПАИ

В новом выпуске программы «Цифровые расследования» на телеканале НТВ примет участие представитель Следственного комитета России. Он расскажет, как обычные курьеры могут стать соучастниками преступлений. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Экспертом в студии выступит заместитель руководителя Кунцевского межрайонного следственного отдела следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК России в Москве Андрей Селахов.

Сотрудник СК России объяснит, как преступники используют курьеров в своих схемах. Он расскажет, почему «легкий заработок» на доставке посылок и денег может обернуться уголовной ответственностью, и в какой момент человек перестает быть простым исполнителем заказа, становясь соучастником преступления.

Новый выпуск программы «Цифровые расследования» выйдет в эфир 29 ноября в 10:20.