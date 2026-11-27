В Пскове прошла вечеринка с обменом одеждой и мастер-классами в «Лофте»
Финальное мероприятие проекта «Мне некуда это надеть» состоялось в креативном пространстве «Лофт» в Пскове сегодня, 27 ноября.
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
Как и задумывали организаторы, пространство стало площадкой для общения и самовыражения через одежду. Гости могли надеть те вещи, которые давно лежали в шкафу и ждали своего часа.
В программу вечера вошел конкурс на лучшую историю наряда, где участники могли поделиться тем, почему та или иная вещь им особенно дорога. Также прошли мастер-классы по декорированию одежды. Гости расписывали вещи красками и украшали их стразами.
Одной из главных частей стала зона обмена одеждой. Каждый желающий принес вещи в хорошем состоянии, которые больше не носит, чтобы обменять их на другие или выбрать что-то из предложенного ассортимента. Организаторы назвали этот формат экологической историей.
Кроме того, гостей ждали небольшое дефиле в новых образах и диджей-сет, который помог создать праздничную атмосферу, добавили организаторы.
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