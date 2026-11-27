Кадровый вопрос: в Псковской области обсудили меры поддержки и ситуацию на рынке труда

23:30, 27 ноября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал об итогах заседания штаба по вопросам занятости. На встрече обсудили комплексные решения по обеспечению кадрами экономики и социальной сферы, сообщил глава региона в своём канале в мессенджере MAX.

Михаил Ведерников напомнил, что задачу выстроить такую систему перед субъектами поставил президент. Псковская область активно развивается, появляются новые инвестпроекты, однако рост упирается в дефицит специалистов. Безработица в регионе снизилась до 1,5%, из-за чего кадровая скамейка еще больше сократилась. При этом экономике ежегодно требуется около семи тысяч новых работников.

Губернатор подчеркнул, что несколько лет назад в регионе вплотную занялись нехваткой педагогов и медиков. Была принята региональная программа поддержки, используются возможности президентского нацпроекта «Кадры». По словам Михаила Ведерникова, эти меры дают хороший результат.

Расходы областного бюджета на поддержку медиков выросли до 240 миллионов рублей, также расширено целевое обучение. Однако, как отметил губернатор, выучить врача – это полдела. Специалиста нужно трудоустроить и удержать, особенно в районной больнице. Здесь важна помощь муниципалитетов: жилье, быт и условия для семьи находятся в зоне ответственности глав округов.

Закрепить работников помогает и корпоративный демографический стандарт. Первым в регионе «Золотой стандарт» внедрил завод «АВАР» – после визита в Псков вице-премьера Дениса Мантурова. Компания выплачивает 500 тысяч рублей за первого ребенка, 750 тысяч – за второго, 1 миллион – за третьего.

Председатель Совета директоров предприятия Дмитрий Мельников рассказал о двух новых выплатах. Теперь за рождение четвертого ребенка завод будет платить 1,5 миллиона рублей. Кроме того, вводится ежемесячная выплата в размере 2 тысяч рублей на каждого ребенка до 7 лет. Предприятие продолжает прорабатывать пакет мер поддержки, включая памятные корпоративные подарки для больших семей.

Губернатор поблагодарил Дмитрия Мельникова за ответственный подход. Он также отметил, что хорошие корпоративные практики есть у заводов «ЗЭТО» и «Реостат». Глава региона призвал всех работодателей последовать их примеру и активно поддерживать сотрудников.