Михаил Ведерников обсудил с руководством «Почты России» сохранение сельских отделений

23:46, 27 ноября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с заместителем генерального директора АО «Почта России» Аланом Козоновым, руководителем макрорегиона «Северо-Запад», директором УФПС Санкт-Петербурга Александром Вакуленко и новым региональным управляющим Оксаной Коноваловой. Об этом он сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

На встрече обсудили вопросы сохранения сельских отделений связи и организацию оперативной реакции на обращения жителей.

Глава региона отметил, что «Почта России» является давним и стратегическим партнером области. В регионе работает почти 270 отделений, многие из которых расположены в небольших деревнях. Для сельских жителей это не просто место для отправки посылок, а центр, где можно получить пенсию, оплатить счета и решить бытовые вопросы.

С 2023 года благодаря региональной налоговой льготе в области обновили пять отделений. Еще десять привели в порядок по поручению президента за счёт федеральных средств, а девять отремонтировала сама компания. Кроме того, когда возникали перебои с топливом, для почтового транспорта организовали «зеленый коридор» для бесперебойной заправки.

Однако сейчас «Почта России» проводит реорганизацию, и жители ощущают её последствия. Количество обращений к губернатору, депутатам и главам округов выросло. Только на Прямую линию поступили десятки вопросов. Михаил Ведерников обратился к руководству компании с просьбой оперативно отреагировать на каждый такой сигнал.

По итогам встречи наметили конкретные шаги по улучшению ситуации.

«Со своей стороны помогаем переводить отделения в более комфортные помещения, в том числе в освободившиеся ФАПы. Три из них уже переехали, до конца года планируем перевести ещё два. Благодарю руководство «Почты России» за понимание проблематики, встречное движение и готовность решать вопросы, которые волнуют наших жителей», – отметил Михаил Ведерников.