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Общество

Бородатых псковичей приглашают на съемки исторического фильма

Сегодня, 16 февраля, с 12:00 до 18:00 на базе Псковского городского молодежного центра (улица М.Горького, 15) проходит кастинг актеров массовых сцен для съемки исторического фильма. Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, отбор актеров также состоится завтра, 17 февраля, в это же время.

К участию приглашаются все желающие без возрастных ограничений. Для отдельных ролей предпочтительны люди, имеющие или готовые к моменту съемок отрастить длинные волосы и бороду.

События кинофильма относятся к XVIII веку. Съемки запланированы на июнь и июль 2019 года и пройдут в Псковской области. Над созданием фильма работает московская киностудия.

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