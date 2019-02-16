Бородатых псковичей приглашают на съемки исторического фильма

13:29, 16 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 16 февраля, с 12:00 до 18:00 на базе Псковского городского молодежного центра (улица М.Горького, 15) проходит кастинг актеров массовых сцен для съемки исторического фильма. Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, отбор актеров также состоится завтра, 17 февраля, в это же время.

К участию приглашаются все желающие без возрастных ограничений. Для отдельных ролей предпочтительны люди, имеющие или готовые к моменту съемок отрастить длинные волосы и бороду.

События кинофильма относятся к XVIII веку. Съемки запланированы на июнь и июль 2019 года и пройдут в Псковской области. Над созданием фильма работает московская киностудия.