Опубликовано видео испытаний нового российского танка

09:11, 16 февраля 2019, ПАИ

Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытаний новейшего российского танка Т-90МС, предназначенного на экспорт, сообщает РИА Новости. На записи запечатлены ходовые испытания танка, а также стрельба в движении.

Новый танк оснащен модульной динамической защитой третьего поколения, которая обеспечивает высокоэффективную всесторонную защиту от современных средств поражения. Кроме того, была значительно улучшена эргономика танка.

При этом Т-90МС превосходит конкурентов по мобильности. В его боекомплект входит широкая гамма разнообразных боеприпасов, включая управляемую ракету и осколочно-фугасный снаряд с дистанционным подрывом.

Т-90 - российский основной боевой танк, разработанный «Уралвагонзаводом». В период с 2001 по 2010 год Т-90 стал самым продаваемым на мировом рынке новым основным боевым танком.