0
12:01
Выставка бездомных кошек и собак «Хвостатый Фест» проходит в Пскове
09:11
Опубликовано видео испытаний нового российского танка
23:00
Библиотеку путеводителей по городам Ганзейского союза презентовали в Пскове
22:28
О взаимосвязи ожирения и диабета узнали участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста
21:57
Псковпассажиравтотранс: Все сотрудники получили зарплату
21:04
Патриарху Кириллу сослужил митрополит Тихон в Сретенском монастыре
20:05
Победителей и призеров конкурсов «Учитель года – 2019» и «Воспитатель года – 2019» наградили в Пскове
Еще новости
Общество

Опубликовано видео испытаний нового российского танка

Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытаний новейшего российского танка Т-90МС, предназначенного на экспорт, сообщает РИА Новости. На записи запечатлены ходовые испытания танка, а также стрельба в движении.

Новый танк оснащен модульной динамической защитой третьего поколения, которая обеспечивает высокоэффективную всесторонную защиту от современных средств поражения. Кроме того, была значительно улучшена эргономика танка.

При этом Т-90МС превосходит конкурентов по мобильности. В его боекомплект входит широкая гамма разнообразных боеприпасов, включая управляемую ракету и осколочно-фугасный снаряд с дистанционным подрывом.

Т-90 - российский основной боевой танк, разработанный «Уралвагонзаводом». В период с 2001 по 2010 год Т-90 стал самым продаваемым на мировом рынке новым основным боевым танком.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Выставка бездомных кошек и собак «Хвостатый Фест» проходит в Пскове
16 февраля 2019
Выставка бездомных кошек и собак «Хвостатый Фест» проходит в Пскове 1
Опубликовано видео испытаний нового российского танка
16 февраля 2019
Опубликовано видео испытаний нового российского танка
Библиотеку путеводителей по городам Ганзейского союза презентовали в Пскове
15 февраля 2019
Библиотеку путеводителей по городам Ганзейского союза презентовали в Пскове 1
О взаимосвязи ожирения и диабета узнали участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста
15 февраля 2019
О взаимосвязи ожирения и диабета узнали участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста 1
Псковпассажиравтотранс: Все сотрудники получили зарплату
15 февраля 2019
Псковпассажиравтотранс: Все сотрудники получили зарплату 1
Патриарху Кириллу сослужил митрополит Тихон в Сретенском монастыре
15 февраля 2019
Патриарху Кириллу сослужил митрополит Тихон в Сретенском монастыре 2
Победителей и призеров конкурсов «Учитель года – 2019» и «Воспитатель года – 2019» наградили в Пскове
15 февраля 2019
Победителей и призеров конкурсов «Учитель года – 2019» и «Воспитатель года – 2019» наградили в Пскове
Алексей Никитин: Форум социально ориентированных НКО поможет выбрать дальнейший вектор развития
15 февраля 2019
Алексей Никитин: Форум социально ориентированных НКО поможет выбрать дальнейший вектор развития

Идет загрузка...