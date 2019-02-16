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Общество

Минтруд предлагает увеличить выплаты работникам при ликвидации предприятия

Минтруд РФ предлагает в два раза увеличить выплаты работникам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия. Как сообщает РИА Новости, проект закона размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас, согласно Трудовому кодексу, при увольнении работника в связи с ликвидацией организации ему выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

«Предлагается при увольнении работников в связи с ликвидацией организации... выплачивать в день увольнения выплату в размере двухкратного среднего месячного заработка, а в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях - в размере трехкратного среднего заработка», - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

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