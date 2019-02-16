0
17:55
Правительство намерено ужесточить санкции за нарушение правил дорожного движения
16:50
Владимир Машков объявил об уходе из кино
14:12
К акции #ЗояГерой могут присоединиться сегодня псковичи
13:29
Бородатых псковичей приглашают на съемки исторического фильма
12:24
Финал областного чемпионата по чтению вслух начался в проектном офисе #Команды2018
12:01
Выставка бездомных кошек и собак «Хвостатый Фест» проходит в Пскове
09:11
Опубликовано видео испытаний нового российского танка
Еще новости
Общество

Следить за еловыми ветками советует народный календарь

Сегодня, 17 февраля, по народному календарю наступил день памяти преподобного Николы исповедника, игумена Студийского. Об этом пишет портал calend.ru.

Преподобный жил в IX веке. Во время жестоких гонений византийского императора Льва Армянина на христиан, преподобный Николай разделил участь преподобного Феодора Студита: их неоднократно заключали в темницы и всячески истязали. Однако они продолжали ревностно распространять православие среди христиан. За свою исповедническую и подвижническую жизнь Николай получил от Бога дар исцелений, который не иссяк и после его кончины в 868 году.

На Руси этот день имел также и другое название — Волчий сват. Считалось, что в это время в лесах в разгаре звериные свадьбы. Наши предки говорили, что «о звериных тропах в лесу знает только Никола Студеный». И только ему было ведомо, где устраивает свое логово мать-волчица, и как пускаются в пляс лисицы.

Студеным Николу прозвали неслучайно. Редкий год на Руси в этот день не было морозов. По этому поводу остались поговорки: «Студеный день — снова шубу надень»; «На Студеного Николу снега навалит гору». На Николу принято было наблюдать за деревьями. Если длинные еловые ветки сгибаются к земле — это к метели. А если лиственный лес чернеет — можно ждать оттепели.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Правительство намерено ужесточить санкции за нарушение правил дорожного движения
16 февраля 2019
Правительство намерено ужесточить санкции за нарушение правил дорожного движения
Владимир Машков объявил об уходе из кино
16 февраля 2019
Владимир Машков объявил об уходе из кино
К акции #ЗояГерой могут присоединиться сегодня псковичи
16 февраля 2019
К акции #ЗояГерой могут присоединиться сегодня псковичи
Бородатых псковичей приглашают на съемки исторического фильма
16 февраля 2019
Бородатых псковичей приглашают на съемки исторического фильма
Финал областного чемпионата по чтению вслух начался в проектном офисе #Команды2018
16 февраля 2019
Финал областного чемпионата по чтению вслух начался в проектном офисе #Команды2018
Выставка бездомных кошек и собак «Хвостатый Фест» проходит в Пскове
16 февраля 2019
Выставка бездомных кошек и собак «Хвостатый Фест» проходит в Пскове 2
Опубликовано видео испытаний нового российского танка
16 февраля 2019
Опубликовано видео испытаний нового российского танка
Библиотеку путеводителей по городам Ганзейского союза презентовали в Пскове
15 февраля 2019
Библиотеку путеводителей по городам Ганзейского союза презентовали в Пскове 1

Идет загрузка...