Российские студенческие отряды чествуют сегодня

12:48, 17 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 17 февраля, в России отмечается День студенческих отрядов. Об этом сообщает портал calend.ru.

Начиная с 2016 года этот день стал официальным праздником Российских студенческих отрядов. Произошло это после подписания 21 февраля 2015 года соответствующего Указа президентом РФ Владимиром Путиным.

Минуло почти 60 лет с того далёкого 1959 года, когда первые отряды студентов-добровольцев отправились на освоение целинных земель в Казахстан. Через это общественное явление прошло не одно поколение советских граждан. Студенческое движение стало в определённом смысле одной из визитных карточек молодёжного движения в Советском Союзе. За период своего существования и развития студенческие отряды внесли неоценимый вклад в достижения экономики СССР, особенно тогда, когда речь шла о реализации масштабных строительных проектов, которые, чаще всего, были связаны с развитием удалённых, труднодоступных территорий страны, и где всегда требовались дополнительные трудовые резервы.

Студенческие отряды не только помогали решать важные экономические задачи, поставленные государством, они стали своего рода кузницей кадров. Студенты получали практические навыки профессиональной деятельности, многие из них начинали свой профессиональный рост именно с участия в студенческом стройотряде. Всего за советский период через студотряды прошло около 13 миллионов человек, а начиналось всё в 1959 году лишь с чуть более трёх сотен добровольцев МГУ.