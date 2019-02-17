0
13:17
Льва Шлосберга наградили статуэткой Остапа Бендера за провал избирательной кампании «Яблока» в Псковской области
09:39
Мыльными пузырями могут развлечься псковичи сегодня в «Максимусе»
09:22
День спонтанного проявления доброты отмечается 17 февраля
17:55
Правительство намерено ужесточить санкции за нарушение правил дорожного движения
16:50
Владимир Машков объявил об уходе из кино
14:12
К акции #ЗояГерой могут присоединиться сегодня псковичи
13:29
Бородатых псковичей приглашают на съемки исторического фильма
Еще новости
Общество

Российские студенческие отряды чествуют сегодня

Сегодня, 17 февраля, в России отмечается День студенческих отрядов. Об этом сообщает портал calend.ru.

Начиная с 2016 года этот день стал официальным праздником Российских студенческих отрядов. Произошло это после подписания 21 февраля 2015 года соответствующего Указа президентом РФ Владимиром Путиным.

Минуло почти 60 лет с того далёкого 1959 года, когда первые отряды студентов-добровольцев отправились на освоение целинных земель в Казахстан. Через это общественное явление прошло не одно поколение советских граждан. Студенческое движение стало в определённом смысле одной из визитных карточек молодёжного движения в Советском Союзе. За период своего существования и развития студенческие отряды внесли неоценимый вклад в достижения экономики СССР, особенно тогда, когда речь шла о реализации масштабных строительных проектов, которые, чаще всего, были связаны с развитием удалённых, труднодоступных территорий страны, и где всегда требовались дополнительные трудовые резервы.

Студенческие отряды не только помогали решать важные экономические задачи, поставленные государством, они стали своего рода кузницей кадров. Студенты получали практические навыки профессиональной деятельности, многие из них начинали свой профессиональный рост именно с участия в студенческом стройотряде. Всего за советский период через студотряды прошло около 13 миллионов человек, а начиналось всё в 1959 году лишь с чуть более трёх сотен добровольцев МГУ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Льва Шлосберга наградили статуэткой Остапа Бендера за провал избирательной кампании «Яблока» в Псковской области
17 февраля 2019
Льва Шлосберга наградили статуэткой Остапа Бендера за провал избирательной кампании «Яблока» в Псковской области
Мыльными пузырями могут развлечься псковичи сегодня в «Максимусе»
17 февраля 2019
Мыльными пузырями могут развлечься псковичи сегодня в «Максимусе»
День спонтанного проявления доброты отмечается 17 февраля
17 февраля 2019
День спонтанного проявления доброты отмечается 17 февраля
Правительство намерено ужесточить санкции за нарушение правил дорожного движения
16 февраля 2019
Правительство намерено ужесточить санкции за нарушение правил дорожного движения
Владимир Машков объявил об уходе из кино
16 февраля 2019
Владимир Машков объявил об уходе из кино
К акции #ЗояГерой могут присоединиться сегодня псковичи
16 февраля 2019
К акции #ЗояГерой могут присоединиться сегодня псковичи
Бородатых псковичей приглашают на съемки исторического фильма
16 февраля 2019
Бородатых псковичей приглашают на съемки исторического фильма
Финал областного чемпионата по чтению вслух начался в проектном офисе #Команды2018
16 февраля 2019
Финал областного чемпионата по чтению вслух начался в проектном офисе #Команды2018

Идет загрузка...