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Общество

Последний шанс «подарить книгу с любовью» есть у псковичей сегодня

Сегодня, 17 февраля, в Псковской областной научной универсальной библиотеке завершится третья общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеке.

Организатор акции – Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». Акция «Дарите книги с любовью» приурочена к Международному дню книгодарения, который с 2012 года отмечается 14 февраля в более чем 30 странах. По словам организаторов, главная идея праздника — вдохновлять людей по всему миру дарить детям хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век технологий.

В 2018 году на призыв: «Дарите книги с любовью» откликнулись Министерство культуры, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, крупнейшие российские издательства, книжные магазины, СМИ, музеи. Общими усилиями удалось собрать более 40 тысяч книг, которые стали бесценным подарком для тысяч юных читателей в 20 регионах страны. В этом году собираются новые книги для 55 библиотек из 28 регионов.

Стать «дарителем» может каждый. Для этого нужно принести новые книги в один из пунктов сбора – это более 1 тыс. 500 библиотек, книжных магазинов и школ по всей стране.

В Пскове пункт сбора книг находится по адресу: улица Набат, дом 5, Псковская областная универсальная научная библиотека. Справки по телефону: 72-74-69.

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