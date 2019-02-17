Великолукский «Смотритель» завершит XXVI Пушкинский театральный фестиваль

10:26, 17 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 17 февраля, XXVI Пушкинский театральный фестиваль в Пскове завершится спектаклем Великолукского драматического театра по мотивам произведений А. С. Пушкина и Н. М. Карамзина «Смотритель». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, спектакль начнется в 18:00.

Режиссер «Смотрителя» - Юрий Печенежский. В Великие Луки он приехал из Москвы со своей командой: художником Ольгой Богатищевой и художником по свету Максимом Бирюковым.

Продолжительность спектакля 1 час 30 минут без антракта. Спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет.