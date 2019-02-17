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Культура

В Берлине раздали «медведей»

В Берлине завершился 69-ый международный кинофестиваль. Как сообщается на сайте журнала «Искусство кино», лучшим фильмом на киносмотре была признана картина «Синонимы» израильского режиссера Надава Лапида, лента получила «Золотого медведя».

Французский режиссер Франсуа Озон удостоился Гран-при жюри за свою новую картину «По милости Божией», лучшим постановщиком была признана Ангела Шанелек («Я был дома, но...»). Статуэтку за лучший сценарий отдали картине «Пираньи Неаполя» режиссера Клаудио Джованнези. «Медведя» за лучшую мужскую роль получил Юн Мэй («Так давно, сын мой»), за женскую - Ван Цзинчунь («Так давно, сын мой»).

69-ый Берлинский международный кинофестиваль проходил в столице Германии с 7 по 17 февраля. В этом году в престижном киносмотре участвовали 16 картин. С полным списком победителей и призеров кинофестиваля можно ознакомиться здесь

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