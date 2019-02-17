До 3 градусов прогреется воздух в Псковской области 18 февраля

18:15, 17 февраля 2019, ПАИ

18 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от -2 до -7 градусов, днем от -2 до +3.

Ожидается ветер западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление – высокое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.