0
16:04
Вклад студенческих отрядов в развитие страны отметил Владимир Путин
15:14
Раскрыта судьба еды с «барабана» передачи «Поле Чудес»
13:17
Льва Шлосберга наградили статуэткой Остапа Бендера за провал избирательной кампании «Яблока» в Псковской области
09:39
Мыльными пузырями могут развлечься псковичи сегодня в «Максимусе»
09:22
День спонтанного проявления доброты отмечается 17 февраля
17:55
Правительство намерено ужесточить санкции за нарушение правил дорожного движения
16:50
Владимир Машков объявил об уходе из кино
Еще новости
Общество

Форсайт-сессией отпразднуют в ПсковГУ День российских студотрядов 18 февраля

18 февраля в 16:00 в рамках празднования Дня «Российских студенческих отрядов» в Центре студенческих инициатив Псковского государственного университета пройдет форсайт-сессия. Участие в ней примут руководители и самые активные члены студенческих отрядов университета, которые за круглым столом обсудят перспективы развития движения в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Напомним, Движение студенческих отрядов России на протяжении почти 60 лет является одним из самых массовых как среди молодежи, так и в целом для страны. За это время через школу студенческих отрядов прошли более 18 млн человек.

Молодежное общероссийское общественное движение «Российские Студенческие Отряды» было учреждено 17 февраля 2004 года в Москве на Всероссийском форуме студенческих отрядов. Праздничной датой этот день стал в 2015 году в соответствии с Указом президента РФ. Этот праздник посвящен каждому бойцу студенческих отрядов всех поколений. Также с 17 февраля традиционно стартует набор студентов в отряды.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вклад студенческих отрядов в развитие страны отметил Владимир Путин
17 февраля 2019
Вклад студенческих отрядов в развитие страны отметил Владимир Путин
Раскрыта судьба еды с «барабана» передачи «Поле Чудес»
17 февраля 2019
Раскрыта судьба еды с «барабана» передачи «Поле Чудес»
Льва Шлосберга наградили статуэткой Остапа Бендера за провал избирательной кампании «Яблока» в Псковской области
17 февраля 2019
Льва Шлосберга наградили статуэткой Остапа Бендера за провал избирательной кампании «Яблока» в Псковской области 6
Мыльными пузырями могут развлечься псковичи сегодня в «Максимусе»
17 февраля 2019
Мыльными пузырями могут развлечься псковичи сегодня в «Максимусе»
День спонтанного проявления доброты отмечается 17 февраля
17 февраля 2019
День спонтанного проявления доброты отмечается 17 февраля
Правительство намерено ужесточить санкции за нарушение правил дорожного движения
16 февраля 2019
Правительство намерено ужесточить санкции за нарушение правил дорожного движения
Владимир Машков объявил об уходе из кино
16 февраля 2019
Владимир Машков объявил об уходе из кино
К акции #ЗояГерой могут присоединиться сегодня псковичи
16 февраля 2019
К акции #ЗояГерой могут присоединиться сегодня псковичи

Идет загрузка...