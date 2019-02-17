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Политика

Декада молодого избирателя стартовала в Псковской области

17 февраля отмечается День молодого избирателя. С этого дня по 30 марта  в Псковской области пройдет Декада молодого избирателя, во время которой состоятся мероприятия направленные на ознакомление молодых и будущих избирателей с законодательством о выборах и референдуме, на привлечение их внимания к выборным процессам, на повышение социальной и электоральной активности, гражданской ответственности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

14 февраля региональный избирком на своем заседании принял Постановление о проведении в 2019 году мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя на территории Псковской области, и утвердил соответствующий план работы.

Как отметил председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов, декада молодого избирателя должна повысить интерес молодежи к избирательному процессу, понять важность выборов. "Это также поможет повысить доверие к избирательной системе, а молодым и будущим избирателям свою гражданскую ответственность", - подчеркнул глава Избиркома.

Напомним, что День молодого избирателя отмечается в России ежегодно с 2008 года в третье воскресенье февраля.

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