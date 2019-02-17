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Общество

«Умные» тюрьмы появятся в Китае

В Китае планируется создать «умные» тюрьмы, где наблюдение за заключенными будет частично осуществляться с помощью автоматизированных систем. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на издание South China Morning Post.

«Управление исправительной службы стремится увеличить эффективность режимной деятельности и безопасность исправительных учреждений с помощью инноваций и технологий, что также будет защищать безопасность служащих и лиц, находящихся под стражей», — заявил директор Управления исправительной службы Гонконга Дэнни Ву Йин-Мин.

Сообщается, что всех заключенных будут снабжать фитнес-трекерами, которые будут отслеживать их местонахождение и замерять их пульс. Кроме того, будут установлены камеры, которые смогут автоматически распознавать драки, необычное поведение заключенных или их попытки нанести себе вред.

Кроме того, сейчас специалисты тестируют роботов, которые будут заниматься поиском тайников с наркотиками в кале осужденных. Эту процедуру вынуждены производить надзиратели, они используют для этого деревянные палочки.

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