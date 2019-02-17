Два рыбака провалились под лед на Псковском озере 16 февраля

14:00, 17 февраля 2019, ПАИ

16 февраля в 19:40 в Псковском районе около острова Талабенец под лед провалились два рыбака. Как стало известно Псковскому агентству информации, двое мужчин передвигались на снегоболотоходе.

В 19:50 к месту происшествия выдвинулись спасатели. Также к месту происшествия выезжала начальник отдела по межселенным территориям администрации Псковского района Мария Знаменская. В 21:14 рыбаки были спасены. Мужчин доставили на берег острова имени Залита. Медицинская помощь не потребовалась.