0
16:04
Вклад студенческих отрядов в развитие страны отметил Владимир Путин
15:14
Раскрыта судьба еды с «барабана» передачи «Поле Чудес»
13:17
Льва Шлосберга наградили статуэткой Остапа Бендера за провал избирательной кампании «Яблока» в Псковской области
09:39
Мыльными пузырями могут развлечься псковичи сегодня в «Максимусе»
09:22
День спонтанного проявления доброты отмечается 17 февраля
17:55
Правительство намерено ужесточить санкции за нарушение правил дорожного движения
16:50
Владимир Машков объявил об уходе из кино
Еще новости
Общество

Два рыбака провалились под лед на Псковском озере 16 февраля

16 февраля в 19:40 в Псковском районе около острова Талабенец под лед провалились два рыбака. Как стало известно Псковскому агентству информации, двое мужчин передвигались на снегоболотоходе.

В 19:50 к месту происшествия выдвинулись спасатели. Также к месту происшествия выезжала начальник отдела по межселенным территориям администрации Псковского района Мария Знаменская. В 21:14 рыбаки были спасены. Мужчин доставили на берег острова имени Залита. Медицинская помощь не потребовалась.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вклад студенческих отрядов в развитие страны отметил Владимир Путин
17 февраля 2019
Вклад студенческих отрядов в развитие страны отметил Владимир Путин
Раскрыта судьба еды с «барабана» передачи «Поле Чудес»
17 февраля 2019
Раскрыта судьба еды с «барабана» передачи «Поле Чудес»
Льва Шлосберга наградили статуэткой Остапа Бендера за провал избирательной кампании «Яблока» в Псковской области
17 февраля 2019
Льва Шлосберга наградили статуэткой Остапа Бендера за провал избирательной кампании «Яблока» в Псковской области 6
Мыльными пузырями могут развлечься псковичи сегодня в «Максимусе»
17 февраля 2019
Мыльными пузырями могут развлечься псковичи сегодня в «Максимусе»
День спонтанного проявления доброты отмечается 17 февраля
17 февраля 2019
День спонтанного проявления доброты отмечается 17 февраля
Правительство намерено ужесточить санкции за нарушение правил дорожного движения
16 февраля 2019
Правительство намерено ужесточить санкции за нарушение правил дорожного движения
Владимир Машков объявил об уходе из кино
16 февраля 2019
Владимир Машков объявил об уходе из кино
К акции #ЗояГерой могут присоединиться сегодня псковичи
16 февраля 2019
К акции #ЗояГерой могут присоединиться сегодня псковичи

Идет загрузка...