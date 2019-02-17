Нарциса обнаружили археологи в Помпеях

13:40, 17 февраля 2019, ПАИ

В Помпеях на стенах одного из домов археологи обнаружили фреску с изображением Нарцисса. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на Daily Mail, эта комната в скором времени будет открыта для туристов.

Археологи считают, что дом, где была найдена фреска, принадлежал богатому и знатному владельцу. Изображение сохранило цвет и детали, несмотря на то что было скрыто слоем пепла почти две тысячи лет.

Нарцисс — герой древнегреческого мифа, влюбившийся в собственное отражение.