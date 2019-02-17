0
16:04
Вклад студенческих отрядов в развитие страны отметил Владимир Путин
15:14
Раскрыта судьба еды с «барабана» передачи «Поле Чудес»
13:17
Льва Шлосберга наградили статуэткой Остапа Бендера за провал избирательной кампании «Яблока» в Псковской области
09:39
Мыльными пузырями могут развлечься псковичи сегодня в «Максимусе»
09:22
День спонтанного проявления доброты отмечается 17 февраля
17:55
Правительство намерено ужесточить санкции за нарушение правил дорожного движения
16:50
Владимир Машков объявил об уходе из кино
Еще новости
Общество

Взрывающийся беспилотник показал концерн «Калашников»

Концерн «Калашкинов» сконструировал новый беспилотник KYB - он взрывается, достигнув цели. Как пишет TJ, компания, которая входит в госкорпорацию «Ростех», показала макет в масштабе 1:2 на выставке вооружений в Абу-Даби. Оригинальные параметры — 1210х950х165 миллиметров.

Сообщается, что новая военная разработка обладает скоростью 80-130 километров в час и продолжительностью работы в 30 минут. Беспилотник способно выдержать нагрузку в три килограмма. Разработчиком стало дочернее предприятие Zala aero, которое занимается беспилотными летательными аппаратами.

18 февраля беспилотник официально представит глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вклад студенческих отрядов в развитие страны отметил Владимир Путин
17 февраля 2019
Вклад студенческих отрядов в развитие страны отметил Владимир Путин
Раскрыта судьба еды с «барабана» передачи «Поле Чудес»
17 февраля 2019
Раскрыта судьба еды с «барабана» передачи «Поле Чудес»
Льва Шлосберга наградили статуэткой Остапа Бендера за провал избирательной кампании «Яблока» в Псковской области
17 февраля 2019
Льва Шлосберга наградили статуэткой Остапа Бендера за провал избирательной кампании «Яблока» в Псковской области 6
Мыльными пузырями могут развлечься псковичи сегодня в «Максимусе»
17 февраля 2019
Мыльными пузырями могут развлечься псковичи сегодня в «Максимусе»
День спонтанного проявления доброты отмечается 17 февраля
17 февраля 2019
День спонтанного проявления доброты отмечается 17 февраля
Правительство намерено ужесточить санкции за нарушение правил дорожного движения
16 февраля 2019
Правительство намерено ужесточить санкции за нарушение правил дорожного движения
Владимир Машков объявил об уходе из кино
16 февраля 2019
Владимир Машков объявил об уходе из кино
К акции #ЗояГерой могут присоединиться сегодня псковичи
16 февраля 2019
К акции #ЗояГерой могут присоединиться сегодня псковичи

Идет загрузка...