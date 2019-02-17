Взрывающийся беспилотник показал концерн «Калашников»

17:52, 17 февраля 2019, ПАИ

Концерн «Калашкинов» сконструировал новый беспилотник KYB - он взрывается, достигнув цели. Как пишет TJ, компания, которая входит в госкорпорацию «Ростех», показала макет в масштабе 1:2 на выставке вооружений в Абу-Даби. Оригинальные параметры — 1210х950х165 миллиметров.

Сообщается, что новая военная разработка обладает скоростью 80-130 километров в час и продолжительностью работы в 30 минут. Беспилотник способно выдержать нагрузку в три килограмма. Разработчиком стало дочернее предприятие Zala aero, которое занимается беспилотными летательными аппаратами.

18 февраля беспилотник официально представит глава «Ростеха» Сергей Чемезов.