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Общество

Названы продукты для избавления от жира на животе

Британские ученые назвали продукты, помогающие избавиться от жира на животе, пишет газета «Известия» со ссылкой на британское издание Daily Express.

Исследование показало, что добиться стройности может помочь потребление большого количества белка. Он содержится в куриных яйцах, мясной и рыбной продукции, миндале, красной чечевице или запеченных бобах.

По словам специалистов, белковая пища способствует уменьшению тяги к еде, повышает метаболизм и помогает сократить число съеденных за день калорий.

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