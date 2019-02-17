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Общество

Дмитрий Медведев выступил за сближение доходов городов и деревень

Российские власти будут стремиться сближать доходы населения городов и деревень. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает газета «Известия».

По словам Дмитрия Медведева, вызывающие негативные эмоции заработки в городах выглядят в то же время достойным заработком в деревне.  «Поэтому мы должны способствовать тому, чтобы доходы между городом, деревней и отдельными регионами сближались», — заявил премьер-министр.

Речь не идет о создании мономерного пространства на территории России, пояснил российский премьер. «Очень разная страна объективно. Но мы должны делать всё, чтобы сближать доходы городского и сельского населения и отдельных регионов», — подчеркнул политик.

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