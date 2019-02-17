Xiaomi создала новый усовершенствованный электросамокат
Китайская компания Xiaomi собирается выпустить обновленную версию Xiaomi Mijia Electric Scooter Pro. Главное достоинство новой модели самоката – увеличенная автономная работа, пишет HotGeo.
Также сообщается, что самокат будет иметь способность преодолевать расстояние в 45 километров без дополнительной подзарядки, что на 15 километров больше, чем на предыдущей модели. Мощность новой батареи составляет 474Вт. Скорость по-прежнему в максимальном режиме составит 25 километров в час, а в экономичном – 15.