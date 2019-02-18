Вперёд в будущее

09:21, 18 февраля 2019, ПАИ

О высокотехнологичных чудесах первого в нашем регионе «Кванториума» рассказано уже много. Но, как говорится, «лучше один раз увидеть». А тем более – потрогать руками! Корреспондент Псковского агентства информации Михаил Синёв вместе с коллегами из псковских СМИ испытал на себе возможности технопарка: который, хоть и называется «детским», способен увлечь любого взрослого.

Погружение в игру

Многие из нас, рубясь в 8-битные приставки, грезили о том, чтобы оказаться внутри компьютерной игры. VR/AR-квантум предоставляет такую возможность. И речь не обязательно идет о «стрелялках» или «бродилках». К примеру, надев очки виртуальной реальности Oculus Rift, можно сразиться с компьютерным ботом в шахматном поединке.

Это тот квантум, где грань между реальностью и виртуальным миром практически нулевая. Участвовать в хирургической операции, лазать по скалам, испытывать ощущение невесомости? Пожалуйста! Здесь найдут себе место все, кто желает заняться программированием, разработкой контента для виртуальных миров и 3D-моделированием.

Весьма любопытный проект, который находится в стадии разработки, продемонстрировал педагог Алексей Голубев: это «антистресс комната». Чтобы человек, назовем его условно «игрок», выпустил пар, ему дадут в руки виртуальную биту, чтобы разнести нереальное окружение вдребезги.

Также ребята работают над реконструкцией в VR утраченных памятников архитектуры и истории Пскова. Уже скоро с их помощью у туристов и горожан появится возможность совершить экскурсию по «городу, которого нет»: увидеть разрушенные храмы и давно снесенные здания.

«Я, Робот»

А в Промробоквантуме бодро прививают основные навыки программирования, 3D-моделирования и конструирования роботехнических систем. Если ребенок поклонник творчества Айзека Азимова, то он определенно с интересом и, что самое важное, с пользой проведет время в этом квантуме.

Обучение управлению микроконтроллерами и взаимодействию с роботами прилагается. Кстати, журналистам дали возможность запрограммировать яркость световых мечей и управлять собранными детьми роботами.

Здесь создают весьма любопытный проект, который точно будет востребован: это автоматизированная парковка, которая самостоятельно определяет количество занятых/свободных машиномест.

Покорение неба

Уже сегодня беспилотные летательные аппараты активно применяются как в мирных целях, например, в том же сельском хозяйстве, так и в военных, где дроны существенно поменяли тактику ведения боевых действий.

В Аэроквантуме можно получить сноровку в пилотировании квадрокоптеров, а также научиться программировать их. Там же научат паять, создавая дроны своими руками, а также снимать видео с высоты птичьего полета.

Ну и без развлечений никуда – можно устроить гонки коптеров.

На земле и под водой

Если у ребенка пятерка по географии, можно смело отправлять его на дополнительное обучение геоинформационным технологиям в Геоквантум. Здесь под чутким руководством педагогов дети смогут заняться разработкой интерактивных карт, анализом спутниковых изображений и созданием 3D-моделей местности.

Например, здесь создали такие без преувеличения мощные проекты, как мониторинг дна водоемов и берегов водоохранных зон, а также «социальный навигатор» для людей с ограниченными возможностями. Ведется работа над созданием карты туристических возможностей Псковской области.

А журналисты получили небольшой навык в создании 3D-модели одной из крепостных башен Пскова.

Наномир

Наноквантум считается одним из «самых научных». Кроме отличного оптического микроскопа, в распоряжении его участников есть сканирующий зондовый микроскоп, который получает трехмерное изображение и измеряет его в наномикрон-диапазоне. А рентгенофлуоресцентный анализатор «Панда» позволяет быстро определить количественный и качественный состав вещества. Он может работать с жидкостями и металлами: в диапазоне от алюминия до урана «видит всё».

На примере золотого кольца прибор выявил, что благородного металла в нем было лишь 30% (кстати, педагог Александр Цветков рассказал, что «Панда» в исследуемых ювелирных изделиях практически всегда показывала содержание золота в два раза меньше заявленной 585 пробы, и лишь единожды было выявлено соответствие).

А если ваше чадо захочет вырастить кристалл – приводите его в Наноквантум!

High-tech

Это футуристическое слово прижилось в современном мире, громко заявляя о наиболее новых и прогрессивных технологиях, многие из которых представлены в квантуме Хайтек – святая святых «Кванториума». Именно сюда приходят участники любого квантума, чтобы реализовать свой проект в жизнь. Благо, для этого есть всё необходимое: лазерный резак-гравер, 3D-принтер и сканер, фрезерный станок с числовым программным управлением.

Кстати, здешние станки с ЧПУ позволяют изучать сложные промышленные технологии. А на высокотехнологичном оборудовании детей научат трехмерному проектированию, 3D-моделированию и прототипированию.

Сейчас в цехе ребята «строят» компактный проигрыватель винила.

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Чтобы попасть в заинтересовавший вас квантум, достаточно оставить заявку на сайте «Кванториума». Будьте уверены, это действительно то место, где ваш ребенок сможет реализовать свой потенциал на максимум, раскрыть новые таланты и выйти за рамки школьной программы. Стать первым здесь сможет каждый.