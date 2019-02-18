11 кг рыбы и 63 орудия лова изъяты у псковских браконьеров за прошедшую неделю

08:51, 18 февраля 2019, ПАИ

За прошедшую неделю в Псковской области изъято 11,2 кг водных биоресурсов и 63 незаконных орудия лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Рыбоохрана выявила в регионе 15 административных правонарушений, наложила штрафы на 8 тыс. рублей и взыскала 20 тыс. рублей.

Всего за указанный период госинспекторы рыбоохраны Северо-Запада зафиксировали 97 административных правонарушений и наложили штрафы на сумму 641 тыс. 200 рублей.