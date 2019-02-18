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Общество

Сердце и легкое пробила ножом псковичка своему сожителю и отправилась в тюрьму

10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима проведет жительница Псковского района за убийство сожителя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в августе 2017 года женщина по месту жительства и распивала со своим сожителем спиртное. После этого между ними произошел конфликт, в результате которого она кухонным ножом нанесла потерпевшему два удара в область грудной клетки. Нож проник в грудную клетку пострадавшего на 9 сантиметров, пробив сердце и легкое, в результате чего мужчина  скончался на месте преступления.

Псковский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Апелляционная инстанция Псковского областного суда признала приговор Псковского районного суда в отношении осужденной законным и обоснованным. Приговор суда вступил в законную силу.

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