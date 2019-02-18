Механическую руку для инвалидов создали российские ученые

09:23, 18 февраля 2019, ПАИ

В России ученые Московского физико-технического института (МФТИ) сконструировали уникальную роботическую систему, предназначенную для помощи маломобильным людям. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на руководителя лаборатории волновых процессов и систем управления МФТИ Романа Горбачева.

Сейчас готов робот-манипулятор, который состоит из специального захвата и системы технического зрения. «Комплекс будет предназначен для людей, у которых нарушена функция рук в результате травм или болезни, - рассказал Роман Горбачев. - Робот должен дать возможность человеку переместить предметы, открыть бутылку, подать яблоко. Манипулятор сможет его напоить и накормить, помочь принять лекарство».

По словам специалистов, достаточно будет посмотреть на объект, чтобы захватить его рукой. Также предполагается, что в дальнейшем манипулятор сможет управляться не только через айтрекер, но и голосом и даже силой мысли. Специально для этого в МФТИ разрабатывается инновационная нейрогарнитура.