Четвероклассники псковского Гуманитарного лицея показали лучшие знания правил безопасности

09:19, 18 февраля 2019, ПАИ

15 февраля пять команд школ города Пскова боролись за победу в финале региональной комплексной акции по пожарной и электробезопасности. Лучшую, по мнению жюри, творческую работу представили четвероклассники псковского Гуманитарного лицея, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».

Перед началом состязания ребята посмотрели видеоролик, победивший в финале конкурса в 2017 году. Темой фильма стала безопасность при обращении с бытовыми электроприборами и правила поведения вблизи электросетевых объектов на улице. Затем для участников мероприятия выступил один из «актеров» видеоролика – бордер-колли Чиф из клуба любителей спортивного собаководства «Счастливые пёсы» под руководством Елены Балыковой.

Затем начались конкурсные показы: четвероклассники должны были представить творческое выступление на тему соблюдения правил пожарной и электробезопасности, используя разнообразные сценические приемы. Команда-победитель представила сказку, в которой правила безопасности составили основу сюжета. Второе место разделили команды школы № 24 и Естественно-математического лицея № 20. На третьем месте оказалась творческая команда школы № 9, которая представила не только театрализованное представление, но и анимационный фильм, созданный своими руками. За участие в финале была отмечена команда школы № 11.

Все участники и победители финального этапа региональной комплексной акции по пожарной и электробезопасности получили подарки от организаторов. Мероприятие традиционно проходит по инициативе и при активной поддержке ГУ МЧС России по Псковской области, филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», Комитета по образованию Псковской области и регионального отделения ВДПО. Школьники получили познавательные раскраски по электробезопасности, брендированные фликеры, гид по электробезопасному селфи, а также книгу Елены Кригер «Тайна синего пульта» - это вторая часть истории о приключениях персонажей книги о Тилли-Тукки и его друзьях. Все материалы разработаны специалистами МРСК Северо-Запада в рамках реализации Комплексной программы профилактики детского электротравматизма.

Напомним, региональная комплексная акция по пожарной и электробезопасности проводится в Псковской области уже в пятнадцатый раз. Организаторами мероприятия выступают Комитет по образованию Псковской области, ГУ МЧС России по Псковской области, филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» и Псковское отделение ВДПО. В 2017 году к проведению конкурса присоединились специалисты ГИМС ГУ МЧС.

В нынешнем сезоне уже определены победители финальных состязаний среди школ города Великие Луки (команда школы № 12) и Пскова (команда Гуманитарного лицея). 1 марта в Пскове пройдет финальный этап с участием команд-победителей районных соревнований.