Контроль над торговлей бензином намерен усилить Центробанк

09:42, 18 февраля 2019, ПАИ

Центробанк намерен усилить контроль над торговлей бензином. Как сообщает газета «Известия», специалисты подготовили дополнительные меры рыночного регулирования, которые позволят снизить вероятность манипулирования ценами на моторное топливо.

Как отметили в Центробанке, сейчас трейдеры пользуются схемой работы, по которой создается определённая «серая зона» вокруг их клиентских операций на товарном рынке с использованием биржевых торгов.

Регулятор хочет предъявить дополнительные требования к трейдерам нефтепродуктов. Они должны будут вести учет клиентских поручений и информации об исполнении, хранить эти данные, в том числе записи телефонных звонков.