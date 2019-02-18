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Общество

Голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в Пскове начнется 25 февраля

Общественная комиссия администрации Пскова определила 7 общественных пространств для голосования, подлежащих первоочередному благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в течение четырех дней, с 25 по 28 февраля (включительно), каждый желающий сможет отдать голос за общественное пространство, которое, по его мнению, необходимо благоустроить. Голосование будет происходить на сайте муниципального образования «Город Псков». Подведение итогов подведут на заседании общественной муниципальной комиссии не позднее 1 марта.

 В 2018 году рейтинговое голосование проводилось 21 марта на избирательных участках. В этом году оно пройдёт в другом формате, отметили в пресс-службе. В голосовании могут принять участие все жители Пскова в возрасте от 14 лет. 

Напомним, что в 2019 году в соответствии с приказом Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области от 31 января 2019 года № 9-ОД «Об утверждении порядка и организации проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой формирования современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Псков» в обязательном порядке должно быть проведено рейтинговое голосование по выбору для благоустройства общественных территорий по муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков», утвержденной постановлением администрации города Пскова от 22 декабря 2017 года № 2588.

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