Псковская область поднялась в рейтинге российских регионов по качеству жизни

10:58, 18 февраля 2019, ПАИ

Псковская область поднялась в рейтинге российских регионов по качеству жизни. Рейтинг опубликовало РИА Новости.

Псковская область по итогам 2018 года заняла 58-е место, тогда как в 2017 году она находилась на 62-м. Рейтинговый балл региона составил 41.602.

Соседние с Псковской областью регионы заняли следующие позиции: Ленинградская область находится на 11-м месте, Новгородская – на 61-м, Смоленская – на 39-м, а Тверская – на 59-м.

Лидером рейтинга стала Москва, далее идёт – Санкт-Петербург. На 3-м месте – Московская область, на 4-м – Республика Татарстан, а на 5-м Белгородская область. Аутсайдерами оказались Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва.