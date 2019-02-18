Литовца выдворили из Псковской области и закрыли ему въезд в Россию на 10 лет

11:04, 18 февраля 2019, ПАИ

15 февраля через контрольно-пропускной пункт государственной границы Убылинка в Пыталовском районе выдворили гражданина Литвы, осужденного по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, ранее в отношении мужчины уже выносились решения об административном выдворении.

В связи с неоднократным применением в отношении гражданина мер государственного принуждения въезд на территорию Российской Федерации ему будет закрыт сроком на 10 лет.