0
12:59
Поделиться опытом с коллегами намерен Константин Белов на VI форуме социально ориентированных НКО
11:29
Дарья Яковлева: Конкурс «Лидер года» задуман для раскрытия потенциала жителей Псковской области
11:18
До 31 мая будут действовать льготы на проезд детских групп в «Ласточке» на маршруте Псков – Новгород – Петрозаводск
10:58
Псковская область поднялась в рейтинге российских регионов по качеству жизни
09:21
Вперёд в будущее
16:04
Вклад студенческих отрядов в развитие страны отметил Владимир Путин
15:14
Раскрыта судьба еды с «барабана» передачи «Поле Чудес»
Еще новости
Общество

Литовца выдворили из Псковской области и закрыли ему въезд в Россию на 10 лет

15 февраля через контрольно-пропускной пункт государственной границы Убылинка в Пыталовском районе выдворили гражданина Литвы, осужденного по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, ранее в отношении мужчины уже выносились решения об административном выдворении.

В связи с неоднократным применением в отношении гражданина мер государственного принуждения въезд на территорию Российской Федерации ему будет закрыт сроком на 10 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поделиться опытом с коллегами намерен Константин Белов на VI форуме социально ориентированных НКО
18 февраля 2019
Поделиться опытом с коллегами намерен Константин Белов на VI форуме социально ориентированных НКО
Дарья Яковлева: Конкурс «Лидер года» задуман для раскрытия потенциала жителей Псковской области
18 февраля 2019
Дарья Яковлева: Конкурс «Лидер года» задуман для раскрытия потенциала жителей Псковской области
До 31 мая будут действовать льготы на проезд детских групп в «Ласточке» на маршруте Псков – Новгород – Петрозаводск
18 февраля 2019
До 31 мая будут действовать льготы на проезд детских групп в «Ласточке» на маршруте Псков – Новгород – Петрозаводск
Псковская область поднялась в рейтинге российских регионов по качеству жизни
18 февраля 2019
Псковская область поднялась в рейтинге российских регионов по качеству жизни
Вклад студенческих отрядов в развитие страны отметил Владимир Путин
17 февраля 2019
Вклад студенческих отрядов в развитие страны отметил Владимир Путин
Раскрыта судьба еды с «барабана» передачи «Поле Чудес»
17 февраля 2019
Раскрыта судьба еды с «барабана» передачи «Поле Чудес»
Льва Шлосберга наградили статуэткой Остапа Бендера за провал избирательной кампании «Яблока» в Псковской области (ВИДЕО)
17 февраля 2019
Льва Шлосберга наградили статуэткой Остапа Бендера за провал избирательной кампании «Яблока» в Псковской области (ВИДЕО) 10
Мыльными пузырями могут развлечься псковичи сегодня в «Максимусе»
17 февраля 2019
Мыльными пузырями могут развлечься псковичи сегодня в «Максимусе»

Идет загрузка...