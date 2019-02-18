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Общество

Дарья Яковлева: Конкурс «Лидер года» задуман для раскрытия потенциала жителей Псковской области

«Лидер года» задуман не только для формирования кадрового резерва, но и для раскрытия потенциала жителей Псковской области: профессионального, лидерского, творческого. Мне хочется, чтобы как можно больше людей разных возрастов и профессий попробовали себя в этом конкурсе», - заявила руководитель проектного офиса #Команда2018 Дарья Яковлева в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Дарьи Яковлевой, в регионе появилась крупная площадка, которая даст практические знания по современному управлению проектами и поможет совершенствовать свои лидерские качества как руководителя организации или лидера мнения.

Кроме того, она отметила, что администрации Псковской области важно работать в диалоге и совершенствовать систему поддержки гражданских инициатив, чтобы жители региона могли «реализоваться в своём родном регионе».

«Организаторам важно получить как можно более полную и разностороннюю обратную связь по первому конкурсу «Лидер года», чтобы обеспечить бесперебойную работу социального лифта и дать старт новым проектам», - заключила Дарья Яковлева.  

8 февраля в Псковской области стартовал региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона. В нем могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на конкурс «Лидер года» и узнать подробности можно на сайте проекта.

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