Сильнейшие детские команды Северо-Запада по мини-футболу встретятся на турнире в Пскове

13:47, 18 февраля 2019, ПАИ

С 19 по 28 февраля в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу» в Пскове состоится III этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций Северо-Западного федерального округа. Матчи состоятся на базе спортивного комплекса «Олимп» и спортивно-оздоровительного комплекса в Писковичах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

За победу будут бороться более 300 юных спортсменов, как мальчиков, так и девочек, в составе 34 футбольных команд в четырех возрастных группах: 2007–2008 и 2005–2006, 2001–2002 и 2003–2004 годов рождения. Псковская область на турнире представлена в каждой из них. Далее сильнейшие команды Северо-Запада ждет всероссийский финал.

Общероссийский проект «Мини-футбол в школу» направлен на привлечение подрастающего поколения к здоровому образу жизни, внедрение мини-футбола в систему внеклассной физкультурно-оздоровительной работы образовательных учреждений и повышение квалификации наставников — учителей физической культуры. В настоящее время почти все субъекты Российской Федерации включены в его реализацию, а количество ежегодных участников превысило один миллион человек.