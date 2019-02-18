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Общество

Около сотни молодых псковичей приняли участие в «Ледовых забавах»

В минувшие выходные Псковский городской молодежный центр провел мероприятие «Ледовые забавы». В массовом катании на коньках в Пскове в Ледовом дворце приняли участие 98 молодых псковичей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе молодежного центра.

«Ледовые забавы» прошли в Пскове уже в третий раз. «Традиционно массовое катание вызывает живой интерес молодежи, - отметили организаторы. -  Это возможность приобщить молодежь к здоровому и активному образу жизни».

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