Доступ к двум торговавшим медсправками сайтам заблокирован по требованию гдовской прокуратуры

14:18, 18 февраля 2019, ПАИ

По требованию прокуратуры Гдовского района заблокирован доступ к двум сайтам, на которых размещена информация о возможности приобретения различных медицинских справок без прохождения обязательных медицинских осмотров у врачей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

В надзорном ведомстве отметили, что наличие в свободном доступе на сайтах подобного рода предложений о получении медицинских справок нарушает права неопределенного круга лиц и ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан в случае получения медсправок об установлении юридического факта отсутствия заболеваний лицами, не имеющими законного права по состоянию здоровья на получение таких справок.

Прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании информации в Интернете о возможности приобретения различных медицинских справок без прохождения обязательных медицинских осмотров у врачей запрещенной к распространению в Российской Федерации.

Суд требования прокуратуры удовлетворил, Управление Роскомнадзора по Псковской области на основании судебного решения доступ к интернет-ресурсам заблокировало.