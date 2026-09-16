Уголовное дело возбудили на браконьеров за жестокое убийство лося в Псковском районе

10:01, 16 сентября 2026, ПАИ

Уголовное дело возбудили за незаконную охоту в Псковском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошёл 11 сентября вблизи деревни Пожнище. В результате противоправных действий был убит лось. Как ранее сообщал очевидец, животное погибло в страшных мучениях. Причинённый ущерб оценивается в 240 тысяч рублей.

Дознаватели ОМВД России по Псковскому району возбудили уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота).

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению лиц.