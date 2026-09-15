Два мотоциклиста столкнулись в Пскове

22:22, 15 сентября 2026, ПАИ

Попутное столкновение двух мотоциклистов произошло возле дома № 23б на Красноармейской набережной в Пскове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



В результате ДТП пострадал один мотоциклист 1984 года рождения. Его госпитализировала бригада медицины катастроф.

На месте работают спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.