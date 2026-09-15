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Происшествия

Два мотоциклиста столкнулись в Пскове

Попутное столкновение двух мотоциклистов произошло возле дома № 23б на Красноармейской набережной в Пскове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ

В результате ДТП пострадал один мотоциклист 1984 года рождения. Его госпитализировала бригада медицины катастроф.

На месте работают спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.

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