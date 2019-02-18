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Общество

До +5 и осадки ожидаются 19 февраля в Псковской области

19 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от -1 до -6 градусов, местами до -8, а днем от 0 до +5.

Ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление – низкое.

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