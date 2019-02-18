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Общество

На 60 тысяч рублей оштрафовали себежского землевладельца за заброшенные участки

За невыполнение предписаний об устранении нарушений земельного законодательства собственник шести земельных участков сельскохозяйственного назначения в Себежском районе получил административный штраф – 60 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В результате контрольных мероприятий должностное лицо выявило, что в установленный законом срок землевладельц не исполнил предписанные Управлением меры для устранения нарушений. Документы, свидетельствующие об использовании земельных участков в соответствии с целевым назначением, о проведении мероприятий по охране земель и сохранению плодородия почв посредством проведения агротехнических, агрохимических, фитосанитарных и иных мероприятий, собственник не предоставил. В результате осмотра установлено, что земельные участки по всей площади зарастают древесно-кустарниковой растительностью, а также покрыты плотной, сорной травяной растительностью. Следы хозяйственной деятельности отсутствуют.

В нарушение требований земельного и федерального законодательства собственник не выполнил установленные требования по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

Таким образом, он совершил административные правонарушения, предусмотренные  частью 25 статьи 19.5 КоАП РФ.

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