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Общество

Псковский ветеран Лидия Климова получила поздравление с 90-летним юбилеем от президента России

Сегодня, 18 февраля, депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Лидию Климову с 90-летним юбилеем, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Низкий вам поклон и глубокое уважение за ратный подвиг на фронтах и бессонные трудовые ночи в тылу, за независимость нашей Родины и гордость за наш народ. На примерах таких тружеников, как вы, мы воспитываем новых патриотов нашей страны. Опаленная войной молодость, вся ваша жизнь всегда будет служить для нас и для будущих поколений ярким примером силы духа и несгибаемой воли», - сказал в поздравительном слове депутат, пожелал имениннице крепкого здоровья, стойкости, долголетия и вручил поздравительную открытку от президента России Владимира Путина и приветственный адрес от главы города Ивана Цецерского.

Именинница поблагодарила городские власти за проявленное внимание и выразила надежду на дальнейшую поддержку старшего поколения. Также она поделилась воспоминаниями о военных годах и трудовой деятельности.

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