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Псковские легкоатлеты Шабановы снова стали лучшими на всероссийских соревнованиях

Псковские легкоатлеты братья Шабановы снова стали лучшими на всероссийских соревнованиях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Константин Шабанов взошел на пьедестал традиционных Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Мемориал Заслуженного тренера СССР Виктора Алексеева», которые прошли на Зимнем стадионе Санкт-Петербурга. В барьерном спринте у мужчин Константин Шабанов показал лучший результат — 7.67 сек. Вторым финишировал Филипп Шабанов — 7.75 сек.

Недавно Константин Шабанов стал Чемпионом России, завоевав этот титул на национальном Чемпионате по легкой атлетике в помещении. Филипп Шабанов также вошел в число призеров.

Напомним, что Виктор Алексеев — выдающийся спортсмен и тренер, создатель легкоатлетической школы, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР. В 1930-40-х годах Виктор Алексеев был одним из сильнейших метателей копья в стране: он 5 раз выигрывал чемпионат СССР, 6 раз улучшал рекорд СССР (его последний рекорд был побит только в 1950 году).

Начиная с XV Олимпийских Игр 1952 года, на старт которых впервые вышли советские спортсмены, ученики В. Алексееваучаствовали во всех олимпиадах и завоевали 18 олимпийских медалей. На чемпионатах мира и Европы воспитанники выдающегося тренера завоевали 56 медалей разного достоинства, установили 51 мировой рекорд.

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