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Общество

Суд обязал администрацию Качановской волости поставить кладбище на учёт

Палкинский районный суд удовлетворил иск прокурора района об обязании администрации Качановской волости принять меры по постановке на кадастровый учет кладбища в деревне Ладыгино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

«Места захоронения относятся к опасным объектам и требуют соблюдения целого ряда обязательных норм. Неисполнение обязанности по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет может привести к нарушению границ смежных с указанными участками земель и как следствие, нарушение требований земельного, градостроительного, санитарно- эпидемиологического законодательства», - отметили в прокуратуре.

В ноябре 2018 года прокуратуре внесла в адрес администрации представление об устранении нарушений федерального законодательства о погребении и похоронном деле, которое рассмотрено и удовлетворено. Однако выявленные нарушения до сих пор не были устранены. Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.

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